Самолет, на борту которого может находиться Уиткофф, прибыл в Москву

Об этом агентству сообщили авиадиспетчеры

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Самолет, на борту которого, предположительно, находится спецпосланник американского лидера Дональда Трампа Стивен Уиткофф, прибыл в Москву. Об этом ТАСС сообщили в авиадиспетчерских кругах.

"Самолет, на борту которого, предположительно, находится Уиткофф, вылетевший из США накануне вечером, прибыл в Москву", - сказал собеседник агентства.

Ранее несколько источников ТАСС, в том числе с американской стороны, сообщали, что визит спецпосланника американского лидера в Россию можно ожидать в среду, 6 августа. Трамп ранее также заявил, что Уиткофф может поехать в РФ на этой неделе, в среду или четверг.