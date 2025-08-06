Она была разрушена еще в 2024 году, сообщили в муниципалитете Усть-Камчатского округа

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 августа. /ТАСС/. Извержение вулкана Ключевская сопка на Камчатке не разрушало дамбу на реке Студеная, в настоящий момент активность вулкана никак не влияет на жизнедеятельность близлежащего Усть-Камчатского округа, сообщили ТАСС в муниципалитете.

Утром 6 августа в местных СМИ появилась информация, что потоки с вулкана Ключевская сопка разрушили дамбу на реке Студеная.

"Дамба была разрушена еще в 2024 году, это никак не связано с извержением вулкана. Существует вероятность размытия потоками с вулкана участка трассы до Усть-Камчатска, но это только один из возможных сценариев развития событий, на данный момент извержение исполина никак не повлияло на жизнедеятельность населенных пунктов муниципалитета. Нас больше заботят туристы, которые, несмотря на все предупреждения, каждый день приезжают в поселок Ключи, чтобы снять вулкан, чтобы подняться на вулкан Толбачик, до которого грязекаменные потоки как раз могут дойти и "запереть" на нем туристов", - рассказали в администрации округа.

Вулкан Ключевской (Ключевская сопка) - самый высокий действующий вулкан Евразии. Вулкан представляет собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 м. На склонах расположены около 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов. Исполин активизировался после мощного землетрясения 30 июля. В настоящий момент с него спускается лавовый поток, который угрожает леднику Богдановича. Пепловые выбросы на исполине происходят несколько раз в сутки.