Финалисты смогут пройти обучение в одном из лучших вузов страны, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо

ГЕНИЧЕСК, 6 августа. /ТАСС/. Новый проект по поддержке семей участников СВО и сотрудников военно-гражданской администрации "Герои Херсонщины: Все СВОи" запустят осенью в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"В Херсонской области к концу октября запустят новый проект по поддержке семей участников специальной военной операции и сотрудников военно-гражданской администрации. Проект называется "Герои Херсонщины: Все СВОи". Он продолжит программу "Герои Херсонщины", которая уже работает в регионе", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что финалисты нового проекта получат возможность пройти обучение в одном из лучших вузов страны.

30 июня в администрации Херсонской области сообщили, по итогам кадрового проекта "Герои Херсонщины" определены 25 победителей, которые пройдут обучение для перехода на государственную и муниципальную службу. Из них 15 человек в сентябре будут приглашены к участию в образовательных программах, организуемых при поддержке Президентской академии (РАНХиГС). Остальные 10 участников, находящиеся на линии боевого соприкосновения и выполняющие задачи на передовой, сохраняют за собой право вступить в образовательную программу в следующем году. Региональный кадровый проект "Герои Херсонщины", созданный по примеру федерального проекта "Время героев" для участников специальной военной операции, был запущен 20 февраля и собрал 1 515 заявок.