Роспотребнадзор контролирует информацию о вспышке лихорадки чикунгунья в Китае

Риски завоза в Россию остаются, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Роспотребнадзор взял на контроль сведения о вспышке лихорадки чикунгунья в провинции Гуандун в Китае, риски завоза в РФ остаются. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ранее в зарубежных СМИ появилась информация о том, что в Китае из-за вспышки лихорадки чикунгунья ввели карантинные меры по аналогии с теми, которые действовали в пандемию COVID-19. Уточняется, что в стране насчитывается уже более 7 тыс. случаев.

"Роспотребнадзор держит на контроле информацию о вспышке лихорадки чикунгунья в китайской провинции Гуандун. На территории Российской Федерации в настоящее время завозные случаи лихорадки чикунгунья не зарегистрированы, но риски завоза существуют", - говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре также отметили, что в пунктах пропуска на российских границах задействована система "Периметр", которая выявляет граждан с признаками инфекций. "Для оперативного выявления заболевания в Российской Федерации в наличии есть отечественные тест-системы. В Российской Федерации также проводится постоянный мониторинг циркуляции комаров-переносчиков лихорадки чикунгунья, на сегодняшний день эпидемиологической опасности нет", - уточнили в надзорном ведомстве.

Роспотребнадзор рекомендует избегать укусов насекомых при посещении эндемичных стран, использовать репелленты, противомоскитные сетки на дверях и окнах, носить закрытую одежду. При появлении симптомов, не исключающих заболевание, необходимо обратиться к врачу и сообщить ему о пребывании в таких странах.

Симптомами чикунгуньи являются лихорадка, сильная боль в суставах, боль в мышцах, тошнота, усталость, сыпь, отеки суставов. Переносчиками болезни являются комары двух видов Aedes aegypti и Aedes albopictus, которые могут также передавать другие вирусы, включая лихорадку Денге. Вакцины или специфического лекарства против данного вируса нет.