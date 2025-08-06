В конце августа - начале сентября в Алтайском крае команда путешественника на тепловом аэростате "Фосагро" попытается обновить национальный рекорд высоты полета, поднявшись на высоту выше 12 км

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Глава Росавиации Дмитрий Ядров и путешественник Федор Конюхов обсудили подготовку к установке новых рекордов в воздухоплавании на встрече в Москве в творческой мастерской - музее путешественника. Об этом сообщила Росавиация.

"Россия продолжает уверенно лидировать и ставить новые глобальные рекорды в воздухоплавании. Благодарю специалистов агентства за деятельное участие в наших проектах по покорению неба", - отметил на встрече Конюхов.

В мероприятии также приняли участие заместитель руководителя агентства Андрей Потемкин и президент Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Меняйло.

Как добавили в Росавиации, в конце августа - начале сентября в Алтайском крае команда Конюхова на тепловом аэростате "Фосагро" попытается обновить национальный рекорд высоты полета, поднявшись на высоту выше 12 км. В 2026 году Конюхов и Меняйло предпримут попытку установки нового мирового рекорда дальности полета на другом тепловом аэростате - планируется беспосадочный перелет на несколько тысяч километров из Мурманской области на Чукотку.

"Обязательно окажем поддержку в подготовке и сопровождении новых рекордных полетов путешественника", - подчеркнули в Росавиации.