МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Количество абитуриентов, поступающих на технические специальности в вузы РФ, выросло в 2025 году. Об этом сообщили ректоры ведущих вузов на пресс-конференции в ТАСС, посвященной итогам приемной кампании текущего года.

"У нас возросло поступление на классические инженерные специальности. Это не IT, не экономика, а прямо основные инженерные специальности. Это, конечно, показывает интерес к инженерному образованию, который все пропагандируют: правительство и министерство [науки и высшего образования] - и вот результат", - сказал ректор Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана Михаил Гордин.

Ректор Московского физико-технического института Дмитрий Ливанов отметил, что 2025 году ЕГЭ по физике сдавало больше школьников, чем в прошлом. "Это тоже положительная тенденция. Правда, этот рост пока не такой большой, как нам хотелось бы. Но, тем не менее, мы отмечаем эту положительную тенденцию", - добавил Ливанов.

Ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Рудской отметил, что на программы бакалавриата и специалитета подано более 145 тыс. заявлений. В топ самых востребованных инженерных направлений вошли ядерная энергетика, теплофизика, теплоэнергетика и теплотехника, а также IT-специальности.

"Плехановский университет - экономический университет, однако у нас есть большой блок IT-составляющей. Важно отметить, что в текущем году мы наблюдали увеличение в целом на 18% бюджетных мест, из них прирост по IT-направлениям составил 38%. На головной площадке вуза в Москве мы приняли более 60 тыс. заявлений, и на сегодняшний день прием на бюджет завершен. В настоящий момент активно продолжается набор на платное обучение. Мы поддерживаем наших абитуриентов и видим, что они взвешенно подходят к выбору направлений и специальностей", - сказал проректор РЭУ им. Г.В. Плеханова Алексей Никулин.