Парламентарий отметила, что требовать средства на содержание учреждения и организацию учебного процесса также нельзя

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Школа имеет право устанавливать требования к внешнему виду формы, но не может обязывать родителей приобретать определенную форму или сдавать деньги на ее пошив в конкретной мастерской. Об этом ТАСС сообщила первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

"В законе ["Об образовании в РФ"] есть отдельный пункт, согласно которому школа имеет право ввести свои требования к тому, какого вида должна быть форма - какой фасон, какой цвет, возможно, какая эмблема. Но школа не может заставить вас, как родителей, идти покупать определенную форму, не может заставить родителей сдавать деньги на то, что все вместе в определенной пошивочной мастерской шьют эту форму", - сказала Буцкая.

Депутат отметила, что школа также не вправе требовать с родителей средства на содержание школы и организацию учебного процесса. "На шторы, на цветы, на оформление - на это все мы тоже деньги не сдаем", - подчеркнула она.

В случае подобных требований со стороны школы Буцкая рекомендовала обращаться сначала к директору учебного заведения. Если вопрос не решается на этом уровне, следует обращаться в муниципальный орган, курирующий сферу образования. "Если не муниципалитет, то дальше - регион. Это может быть министерство образования региона, либо департамент образования в регионе. Ну и над всем этим стоит федеральный надзор и Министерство просвещения Российской Федерации", - сказала она.