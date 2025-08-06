Днем в столице ожидается до плюс 22 градусов, отметил научный руководитель Гидрометцентра

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Переход к температуре в пределах нормы начнется в Московском регионе с четверга. Дневные значения будут в диапазоне 18-22 градусов, а ночью столбики термометров могут опускаться до отметки 10 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"С четверга в Московском регионе меняется температурный режим, наступает период устойчивой погоды, которая соответствует норме. Днем в Москве будет 18-22 градуса, по области - до 23. В последующем температурный фон составит 20-24 градуса в целом по Московскому региону днем. А ночные температуры будут в диапазоне от 10 до 14 градусов. Казалось бы, заметное понижение температуры, но это не похолодание, потому что температура будет около или на один градус ниже нормы", - сказал он.

Метеоролог уточнил, что в четверг в столичном регионе повсеместно прогнозируется кратковременный дождь, местами ливень. В последующем дожди также возможны, но слабые и кратковременные, будет преобладать переменная облачность с прояснениями. "До конца недели и даже в начале следующей существенно не изменится ситуация. То есть режим умеренной нормальной погоды, без каких-либо экстремальных событий - без жары, без сильных осадков", - подытожил он.