В Москве ожидаются небольшой дождь, гроза и до плюс 20 градусов

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Облачность с прояснениями, кратковременный дождь, местами сильный, гроза и температура до плюс 20 градусов прогнозируются в Москве в четверг. Об этом говорится в прогнозе Гидрометцентра России.

Днем в столице будет плюс 18 - плюс 20 градусов. В ночь на пятницу может похолодать до плюс 12 градусов.

Ветер будет северо-западный, 5-10 м/с с порывами при грозе до 15 м/с. Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба.

В Подмосковье днем температура воздуха будет колебаться в пределах 18-23 градусов тепла. Ночью столбики термометров могут опуститься до плюс 9 градусов.

Из-за непогоды в Московском регионе объявлен желтый уровень погодной опасности - в Москве он продлится с 5:00 до 18:00, в Подмосковье - с 9:00 до 21:00.