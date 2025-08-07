SuperJob: 72% работодателей рассматривают бакалавров наравне с магистрами

По данным сервиса, в каждой девятой компании диплом бакалавра приравнивают к справке о неполном высшем образовании

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Большинство работодателей не видит разницы между бакалаврами, магистрами и специалистами. При этом 7% менеджеров по подбору персонала приравнивают бакалавров к выпускникам колледжей, свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы SuperJob, которые имеются в распоряжении ТАСС.

Опрос проводился в 188 населенных пунктах разных округов России с 21 июля по 4 августа 2025 года. В нем приняли участие тысяча респондентов - менеджеров по персоналу и других представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственных за подбор персонала.

"Отношение к бакалавриату в нашей стране претерпело изменения: если в 2009 году только 43% работодателей рассматривали бакалавров наравне с претендентами, имеющими квалификацию специалиста/магистра, то сегодня - большинство, 72%. В каждой девятой компании диплом бакалавра приравнивают к справке о неполном высшем образовании (в 2009 - году 35%). 7% рекрутеров рассматривают соискателей-бакалавров наравне с выпускниками колледжей", - говорится в итогах исследования.

По данным опроса, 47% россиян выступают за то, чтобы при трудоустройстве приравнять бакалавров к магистрам и специалистам, каждый шестой (17%) считает, что бакалавриат - это незаконченное высшее. 16 лет назад эти точки зрения разделяло 33 и 34% россиян соответственно. Каждый девятый сегодня считает, что при найме на работу следует рассматривать бакалавров наравне с выпускниками колледжей.

Аналитики также отметили, что большинство бакалавров (79%) не хочет проигрывать в конкурентной борьбе на рынке труда соискателям-магистрам и специалистам и считает, что необходимо при трудоустройстве рассматривать эти уровни образования на равных.