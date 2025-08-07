Это первое подобное учреждение в стране

ХАБАРОВСК, 7 августа. /ТАСС/. Ситуационный центр профилактики социального сиротства проекта "Вызов" открыли в Хабаровске, это первое подобное учреждение в стране, сообщили в правительстве Хабаровского края.

Проект "Вызов" направлен на сохранение кровных семей для детей и на поддержку приемных семей, он инициирован уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой и является частью стратегической программы "Дети в семье". Проект запустили в ряде регионов страны, включая Хабаровский край. На сегодня в регионе благодаря проекту в родные семьи возвращено более 630 детей, уточнили ТАСС в министерстве социальной защиты края.

"Чтобы работа органов и учреждений системы профилактики социального сиротства была более эффективной, в краевом центре торжественно открыли первый в России ситуационный центр, который поможет в реализации задач, озвученных президентом РФ Владимиром Путиным", - говорится в сообщении. Ситуационный центр действует по улице Ленина, 20. В нем будет предоставляться вся необходимая помощь семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

"Проводя анализ первых результатов проекта "Вызов", мы понимаем, что перед нами стоит амбициозная, но выполнимая задача - сократить количество детей в стационарных учреждениях на 25% к концу 2026 года. <...> [Эта задача] является лишь репетицией в достижении целевого показателя, озвученного президентом Российской Федерации: сократить количество детей в стационарных учреждениях на 50% к 2030 году", - сказал министр социальной защиты Александр Дорофеев, слова которого приводятся в сообщении.

Как отмечается, министерство социальной защиты проводит семинары-совещания для руководителей подведомственных учреждений, на которых рассматриваются вопросы внедрения семьесберегающего подхода в деятельность детских учреждений. Проводится организационная работа территориальных межведомственных консилиумов и служб "Дети в семье", оказывается помощь родителям по восстановлению и отмене ограничения в родительских правах. Ежемесячно организуются межмуниципальные стратегические сессии по реализации специального проекта "Вызов", в которых принимают участие заместители глав по социальным вопросам, руководители и специалисты органов и учреждений системы профилактики социального сиротства из муниципальных образований края. Участники обсуждают основные направления работы, разрабатывают порядок межведомственного взаимодействия внутри муниципальных образований по сохранению кровных семей для детей.