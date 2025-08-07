Приоритетным направлением может стать сотрудничество в сфере здравоохранения, заявил Роберту Медронью

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Гадалин/. Бразильские вузы должны создавать программы академического обмена с российскими университетами, приоритетным направлением может стать сотрудничество в сфере здравоохранения. Об этом заявил в беседе с корреспондентом ТАСС ректор Федерального университета Рио-де-Жанейро (UFRJ) Роберту Медронью.

"Нам следует разработать программы сотрудничества, такие как обмен студентами, которые могли бы воспользоваться преимуществами обучения в высококлассных университетах России, а также те, в рамках которых нам удалось бы принять студентов из российских вузов, расширяя возможности программ обмена", - отметил он.

Ректор также указал на направления сотрудничества с РФ, которые в UFRJ считают наиболее востребованными для укрепления двусторонних отношений. "У нас есть ряд интересов в отношениях с Россией. Например, производство фармацевтических препаратов, традиционных лекарственных средств, укрепление связей в области биофармацевтики и разработка вакцин", - сообщил глава университета, напомнив об успешном опыте РФ в разработке вакцины против COVID-19.

По словам Медронью, взаимодействие с РФ в сфере здравоохранения может стать ключом для многих стран глобального Юга в снижении зависимости от технологий развитых в области медицины государств. "Мы крайне заинтересованы в совместной работе с университетами и компаниями России", - заключил ректор.