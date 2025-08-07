Новая линия позволит также запустить диаметральные маршруты через центр города, которые свяжут 19 районов столицы

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Строительство трамвайной линии на улице Маши Порываевой и проспекте Академика Сахарова, которая свяжет Комсомольскую площадь с Чистопрудным бульваром, планируется завершить до конца августа. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Департамента капитального ремонта Москвы.

"Строительные работы по трамвайной линии мы завершим к 1 сентября", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Московского метрополитена, в чье ведение ранее были переданы трамвайные линии, движение по новому отрезку длиной 2 км планируется открыть осенью - трамваи начнут курсировать между станцией столичной подземки "Чистые пруды" и Комсомольской площадью, где расположены Ленинградский, Казанский и Ярославский вокзалы.

Новая линия также позволит запустить диаметральные маршруты через центр города, которые свяжут 19 районов Москвы. Участок соединит действующие пути, на трамвае без пересадок можно будет доехать от района Сокольники до станции метро "Новокузнецкая" или Павелецкого вокзала.