Исполнители теракта в "Крокусе" выбросили автомат при попытке скрыться

Они выкинули его из окна автомобиля в Калужской области

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Четверо исполнителей теракта в концертном зале "Крокус сити холл" выбросили автомат из окна автомобиля, когда пытались скрыться с места происшествия.

Об этом сказано в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.

"Мирзоев Д.Б., Файзов М.З., Фаридуни Ш. и Рачабализода С.М., продолжая свои действия по сокрытию с места преступления, двигаясь на автомашине "Рено" по автодороге М3 "Украина" по территории Калужской области, на расстоянии около 157 км от Москвы выбросили оставшийся у них автомат Калашникова, который был изъят 26.03.2024 в период с 13 часов 57 минут по 15 часов 00 минут в ходе осмотра места происшествия, после чего продолжили движение по направлению к Брянской области с целью последующего пересечения государственной границы Российской Федерации и Украины", - указано в материалах дела. Ранее сообщалось, что два других автомата террористы бросили на месте преступления.