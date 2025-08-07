В ЛНР благодаря господдержке количество самозанятых выросло на 64%

Общее количество зарегистрированных в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства в регионе превысило 38,7 тыс.

ЛУГАНСК, 7 августа. /ТАСС/. Количество самозанятых в Луганской Народной Республике в первом полугодии 2025 года, в сравнении с аналогичным периодом 2024 года, выросло на 64%. Об этом ТАСС сообщили в региональном министерстве экономического развития.

"В первом полугодии 2025 года статус самозанятого оформили 5 753 человека, что на 64% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Значительный рост подчеркивает популярность этого формата занятости, обусловленную упрощенной процедурой регистрации и налогообложения, а также возможностью легально вести профессиональную деятельность без статуса индивидуального предпринимателя", - говорится в ответе на запрос ТАСС, подписанном первым заместителем министра Лидией Фоменко.

Также в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в регионе общее количество зарегистрированных предпринимателей превысило 38,7 тыс., что более чем на 1,7 тыс. больше в сравнении с аналогичным периодом 2024 года.

"Эта положительная динамика свидетельствует об улучшении делового климата и создании благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса в регионе", - отметила Фоменко.

Число самозанятых граждан, применяющих специальный налоговый режим, к концу июня 2025 года достигло 17 436 человек.

Помощь государства

Растет и помощь со стороны институтов поддержки МСП, созданных в республике. В первом полугодии Фондом микрофинансирования ЛНР выдано 13 микрозаймов на общую сумму 37,815 млн рублей. Тогда как за 2024 год было предоставлено восемь микрозаймов на сумму 31,1 млн рублей.

Основными заемщиками выступали предприниматели, осуществляющие свою деятельность в торговле, сельском хозяйстве и сфере предоставления услуг. Наиболее популярными целями использования микрозаймов стали пополнение оборотных средств и приобретение оборудования. Инвестиции в основные средства способствуют модернизации производства, повышению эффективности и конкурентоспособности предприятий.