На Камчатке опровергли информацию о повреждении подлодки во время землетрясения

Об этом сообщил центр управления регионом

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 августа. /ТАСС/. Власти Камчатки опровергли информацию, распространяемую в Telegram-каналах, о повреждении подводной лодки в результате землетрясения. Об этом сообщает центр управления регионом.

"В федеральных Telegram-каналах распространяется информация, что в результате землетрясения и цунами на Камчатке повреждения получила атомная подводная лодка. Из-за этого в районе отсека ядерного реактора образовалась трещина, радиоактивные воды попали в Авачинскую бухту. ТОФ и правительство Камчатского края данную информацию опровергли", - говорится в сообщении.

На то, что информация недостоверна, указывают факторы, связанных с оформлением документа, орфографическими ошибками, использование просторечных слов в якобы деловой переписке и другое.