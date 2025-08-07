Начальник отдела спецпроектов по работе с молодежью центра "Моя карьера" Екатерина Шальнева отметила, что все занятия сохраняют принцип "обучение через практику"

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Второй поток профориентационного проекта "Лето моей карьеры", на котором московские школьники смогут бесплатно попробовать себя в востребованных цифровых профессиях от веб-дизайна до работы с нейросетями, стартует в столице 8 августа. Решение о продлении программы было принято после рекордного спроса на первый поток, сообщила ТАСС начальник отдела спецпроектов по работе с молодежью центра "Моя карьера" Екатерина Шальнева.

"Высокий интерес к первому потоку проекта "Лето моей карьеры" в этом году доказал востребованность таких программ среди подростков. Именно поэтому мы запускаем второй поток с расширенным набором IT-направлений, так как именно они вызвали наибольший интерес. Участники смогут освоить Figma и UX/UI-дизайн, научиться создавать профессиональные веб-интерфейсы, а также познакомиться с принципами работы нейросетей и искусственного интеллекта. При этом все занятия сохраняют наш ключевой принцип "обучение через практику" - знания сразу применяются в реальных проектах", - сказала Шальнева.

IT-направления проекта реализуются при поддержке колледжа информационных технологий IThub. Эксперты учебного заведения помогут подросткам разобраться в современных digital-инструментах и применять их в реальных проектах. А школа "Продакт-менеджмент" познакомит участников с основными терминами и методологиями проектного управления, научит грамотно выстраивать коммуникацию внутри коллектива, а также покажет, какими навыками необходимо обладать лидеру IT-команды. Кроме того, отдельное направление посвящено блогингу - в профшколе "Блогер" подростки освоят продвижение в соцсетях, научатся создавать контент и работать с аудиторией.

Второй поток проекта также включает новые школы "Сценарное мастерство", "Психолог", "Лидер-предприниматель" и "Помощник вожатого". В школе сценарного мастерства подростки изучат основы кинопроизводства, также во втором потоке подростки смогут узнать о психологии общения и методах работы с людьми, развить лидерские и педагогические качества.

Служба занятости населения Москвы реализует профориентационную программу для подростков "Лето в новом формате" седьмой год подряд. Она включает в себя три проекта: "Лето моей карьеры", "Прогероев" и "Стажировки". Среди партнеров программы более 500 крупнейших предприятий, а также ведущие колледжи и вузы столицы. За шесть лет в программе "Лето в новом формате" приняли участие почти 20 тыс. школьников.