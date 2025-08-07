В Красноярске начнут разрабатывать новые технологии извлечения золота

Для этого в Сибирском федеральном университете создается лаборатория промышленных биотехнологий, сообщает пресс-служба вуза

КРАСНОЯРСК, 7 августа. /ТАСС/. Ученые планируют разработать технологии по извлечению золота из упорных золотых руд с помощью биотехнологий. Для этого в Сибирском федеральном университете в Красноярске в рамках программы "Приоритет-2030" создается лаборатория промышленных биотехнологий, сообщает пресс-служба вуза.

Упорные золотые руды - это руды, в которых золото находится в труднодоступной форме, например, в виде тонкодисперсных включений или в соединениях с другими, зачастую вредными примесями (элементами мышьяка, сурьмы и органического углерода). При этом 30% мировых запасов золота содержатся в рудах именно такого типа. А в портфелях российских золотодобывающих компаний 80% руд - упорные.

"В новой лаборатории промышленных биотехнологий Сибирского федерального университета для добычи металлов из упорных руд и отвалов и рекультивации загрязненных территорий при пониженных температурах, в том числе в условиях Арктики, ученые будут работать над проблемой биовыщелачивания, главной задачей которого является извлечение ценных металлов с применением микробных культур и формирование экологически безопасных решений переработки", - говорится в сообщении. Преимуществом новых биотехнологий станет то, что уровень извлечения золота из таких руд превысит 90%, тогда как при традиционных методах он не превышает 10%.

Сейчас ведутся работы по сбору и микробиологическому анализу образцов, подбираются и характеризуются культуры микроорганизмов, которые могут выступать потенциальными агентами биовыщелачивания. Новые технологии планируется внедрять в промышленное производство. Согласно прогнозам экспертов, мировой рынок биологической добычи металлов к 2027 году будет приносить около $3,6 млрд. Новые технологии также помогут решить проблему введения в эксплуатацию хвостов и отвалов, занимающих только в Красноярском крае территорию в 17,4 тыс. га.

СФУ - первый в России федеральный университет, который был основан в 2006 году путем объединения четырех вузов в Красноярске.