Здание обследовали федеральные эксперты Министерства транспорта РФ и Росавиации, сообщил губернатор региона Владимир Солодов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 августа. /ТАСС/. Основные несущие конструкции здания аэропорта в Петропавловске-Камчатском не пострадали в ходе недавнего землетрясения, они признаны надежными. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своем Telegram-канале.

"Основные несущие конструкции признаны надежными и без дефектов, есть замечания по потолочным панелям", - написал он.

По словам Солодова, здание обследовали федеральные эксперты Министерства транспорта РФ и Росавиации.

На случай землетрясения были обозначены безопасные зоны для пассажиров рядом с эвакуационными выходами, зоной регистрации и в зале ожидания, добавил губернатор.

Он пообещал держать ситуацию с обеспечением безопасности в аэропорту на личном контроле.

Утром 30 июля у берегов Камчатки произошло мощное землетрясение. Оно стало сильнейшим с 1952 года. Его магнитуда, по данным властей, достигла 8,8. Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН сообщал, что она составила 8,7. Серия афтершоков продолжается до сих пор.