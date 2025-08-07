Они претендуют на 374 мандата депутатов в представительные органы муниципальных образований региона, сообщил председатель областного избиркома Игорь Халин

ТЮМЕНЬ, 7 августа. /ТАСС/. Свыше 940 кандидатов претендуют на 374 мандата депутатов в представительные органы муниципальных образований Тюменской области, сообщил председатель областного избиркома Игорь Халин на пресс-конференции по итогам выдвижения и регистрации участников.

"На 374 депутатских мандата у нас в данный текущий момент претендует 946 кандидатов", - сказал он.

В выборах, которые пройдут в 24 муниципалитетах области, участвуют кандидаты от шести политических партий, а также 46 самовыдвиженцев. Наибольшее количество избираемых представила партия "Единая Россия" - 372 человека, что составляет 39% от общего числа. ЛДПР выдвинула 303 кандидатуры, КПРФ - 57, партия "Новые люди" - 134, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 23, а также 11 кандидатов представили "Коммунисты России". Халин уточнил, что у кандидатов есть возможность добровольно выбыть из предвыборной гонки по какой-либо уважительной причине, которую примет комиссия.

Единый день голосования в регионе состоится 14 сентября на 722 участках. "Временных каких-то участков мы образовать не планируем, как мы обычно делаем, просто потому что это выборы муниципальные", - уточнил Халин. Отмечается, что если человек покинул территорию своего муниципалитета, то он не сможет принять участие в голосовании. Также председатель избиркома добавил, что досрочное голосование пройдет с 6 по 13 сентября в Сладковском, Тобольском, Уватском, Юргинском и Ярковском районах, при этом авиатранспорт для труднодоступных населенных пунктов применят только в двух районах: Тобольском и Уватском.