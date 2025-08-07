Тестовые экзамены планируют проводить в каждом регионе России

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Рособрнадзор проработает вопрос об организации проведения в каждом регионе России тестовых ЕГЭ и ОГЭ, доступных для всех желающих вне зависимости от места их проживания. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главе Рособрнадзора Анзору Музаеву проработать совместно с регионами возможность пробного тестирования ОГЭ и ЕГЭ, приближенного к условиям сдачи госэкзамена.

"По аналогии с тренировками федерального уровня региональные органы управления образования также организуют тренировочные мероприятия как по ЕГЭ, так и по ОГЭ в субъектах Российской Федерации", уточняется в сообщении. Также говорится, что такая практика очень востребована у выпускников и положительно воспринимается их родителями. Рособрнадзор также проработает вопрос об организации проведения тестового экзамена в каждом регионе, принять участие в котором смогут все желающие независимо от места проживания.

В ведомстве также отметили, что эмоционально-психологическая готовность обучающихся к ГИА играет определенную роль в успешной сдаче экзаменов и получения высоких результатов. Именно поэтому последние годы в регионах организована система подготовки выпускников к участию в государственной итоговой аттестации в части их знакомства с организационно-технологической схемой и процедурой проведения ОГЭ и ЕГЭ, уточнили в Рособрнадзоре.

"На федеральном уровне также ежегодно Рособрнадзором проводятся всероссийские тренировочные мероприятия, в том числе с целью отработки процедурных аспектов ЕГЭ, в которых могут участвовать желающие выпускники. Указанные тренировочные мероприятия организовываются в пунктах проведения экзаменов, которые планируется задействовать на реальных экзаменах. Данные мероприятия знакомят школьников с организацией пунктов проведения экзаменов, технологиями печати и сканирования экзаменационных материалов. Выпускники получают практические навыки заполнения бланков регистрации и оформления экзаменационной работы", - добавили в пресс-службе.