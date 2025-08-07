Причина задержки поездов не уточняется

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 августа. /ТАСС/. Тринадцать поездов по направлению в Крым и из него задерживаются в пути, по данным на полдень четверга, сообщается в Telegram-канале железнодорожного перевозчика "Гранд сервис экспресс". Причина не уточняется.

"В пути следования задерживаются поезда "Таврия". Время задержки на 12:00 мск. В Крым: №585 Волгоград - Симферополь отправлением 06.08, задержка четыре часа; №92 Москва - Севастополь отправлением 05.08, задержка четыре часа; №173 Москва - Евпатория отправлением 05.08, задержка пять часов; №163 Москва - Феодосия отправлением 05.08, задержка 5,5 часа; №28 Москва - Симферополь отправлением 06.08, задержка четыре часа; №179 Санкт-Петербург - Евпатория отправлением 05.08, задержка четыре часа; №474 Смоленск - Симферополь, отправлением 05.08, задержка 1,5 часа; №97 Москва - Симферополь отправлением 06.08, задержка один час", - говорится в сообщении.

В направлении из Крыма задерживаются поезда: №178 Симферополь - Санкт-Петербург отправлением 06.08, задержка шесть часов; №174 Евпатория - Москва отправлением 06.08, задержка пять часов; №92 Севастополь - Москва отправлением 06.08, задержка семь часов; №98 Симферополь - Москва отправлением 07.08, задержка четыре часа; №76 Симферополь - Омск отправлением 07.08, задержка три часа.

В компании отметили, что время задержки в пути может измениться. "Питьевую воду можно взять в кулерах. Пассажирам по возможности предоставляется питание. В первую очередь стараемся накормить детей и маломобильных пассажиров. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути", - пояснил перевозчик.

Ранее в Telegram-канала Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) сообщили, что семь пассажирских поездов задерживаются из-за падения обломков БПЛА на участке между станциями Величковка и Ангелинская. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что ночью Кубань подверглась атаке украинских беспилотников, в Славянске-на-Кубани в результате падения обломков БПЛА пострадал мужчина, который находился на улице. Повреждения получили частные дома и автомобили.