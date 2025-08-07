Художественный руководитель умер в возрасте 67 лет

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Гражданская панихида по художественному руководителю "Электротеатра "Станиславский" Борису Юхананову завершилась в театре, передает корреспондент ТАСС. Проститься с мастером пришли его родные, друзья и коллеги, в том числе ректор Российского института театрального искусства (ГИТИС) заслуженный деятель искусств РФ Григорий Заславский, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и многие другие.

Гроб с телом Юхананова был установлен в центре сцены, десятки людей несли к нему цветы. Венки в память о режиссере прислали департамент культуры Москвы, худрук Театра на Малой Бронной Константин Богомолов, продюсер Александр Дулерайн, ГИТИС, театры "Шалом", Театр на Малой Бронной и другие. При входе в "Электротеатр", в фойе, была установлены фотография Юхананова, а рядом с ней букеты белых цветов и свечи. Кадры из творческой жизни актера были также выведены на экран сцены театра, где проходило прощание.

Соболезнования близким и поклонникам Юхананова выразил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, отправив телеграмму. "Его уход - невосполнимая потеря для всего российского театра. Борис Юрьевич был уникальным художником, чьи смелые эксперименты и философская глубина перевернули представление о современном театре", - отметил он.

Генеральный директор Первого канала, говоря последнюю речь, рассказал об увлечении покойного профессиональным футболом и извинился перед ним за то, что когда-то не пустил в эфир часовую передачу худрука, где тот объясняет тонкости прошедшего спортивного турнира, из-за большой длительности. "Прости, что 4,5 часа это слишком много", - заключил он.

Во время прощания также была зачитана телеграмма Председателя Союза театральных деятелей Российской Федерации народного артиста РФ Владимира Машкова. Он отметил, что под руководством Юхананова "Электротеатр "Станиславский" превратился в настоящую лабораторию творческого поиска.

"Борис Юрьевич внес большой вклад в отечественную и мировую культуру как основатель движения новой процессуальности. Его художественные эксперименты проложили путь формам выразительности, объединившим музыку, танец и визуальный искусств", - рассказал Машков. После прощания он будет похоронен на Троекуровском кладбище. Борис Юхананов умер 5 августа в возрасте 67 лет. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.