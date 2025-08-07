В программу входят выставка-ярмарка, мастер-классы, выступления профессиональных артистов, а также подведение итогов всероссийского конкурса на лучший сувенир "Заповедный сувенир"

ПЯТИГОРСК, 7 августа. /ТАСС/. Кисловодск примет в 2025 году Всероссийский фестиваль народных промыслов "Заповедный сувенир". На площадке представят промыслы разных регионов России, в том числе Крыма, Карелии и Донецкой Народной Республики, сообщил ТАСС глава города-курорта Евгений Моисеев.

"Проведение такого масштабного фестиваля в Кисловодске - это значимое событие. Жители и гости города получат уникальную возможность ознакомиться с творчеством лучших мастеров Крыма, Карелии, Башкортостана, Дагестана, Удмуртской и Донецкой Республики, Свердловской, Костромской и Нижегородской областей, а также других регионов страны", - сказал он.

VI Всероссийский фестиваль народных художественных промыслов "Заповедный сувенир" пройдет в Кисловодске с 18 по 24 сентября. Программа включает в себя выставку-ярмарку, мастер-классы, выступления профессиональных артистов. Также на фестивале подведут итоги всероссийского конкурса на лучший сувенир "Заповедный сувенир".

Фестиваль проводится регулярно с 2020 года. Он направлен на популяризацию и продвижение мастеров народных художественных промыслов, работающих на особо охраняемых природных территориях. В рамках очного этапа конкурса проводится деловая программа, круглые столы и конкурсная программа. Фестиваль пройдет при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства промышленности и торговли РФ и администрации города-курорта Кисловодска.