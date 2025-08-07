Слушатели программы освоят азы оказания первой медицинской помощи, научатся готовить пострадавших к эвакуации с поля боя

СТАВРОПОЛЬ, 7 августа. /ТАСС/. Региональный центр военно-спортивной подготовки начнет обучение жителей Ставрополья навыкам армейских санитарных инструкторов. Направление запустят с 2026 года, сообщил в Telegram-канале губернатор края Владимир Владимиров.

"Новое направление подготовки появится в нашем Центре имени Героя России Никиты Гусева в 2026 году. Здесь начнут обучать навыкам армейских санинструкторов со специализацией "тактическая медицина". Слушатели программы освоят азы оказания первой медицинской помощи, научатся готовить пострадавших к эвакуации с поля боя. Каждый навык будет до автоматизма отрабатываться на занятиях. Это знания, которые помогут сохранять жизни людей. Они важны и в бою, и в мирной жизни", - сказал он.

Региональный центр военно-спортивной подготовки появился в Ставрополе в мае 2023 года. Он стал первым в крае учреждением дополнительного образования в сфере военно-спортивной подготовки. Центр включает в себя здание площадью 4 тыс. кв. м, стрелковые галереи, интерактивный тир, полосы препятствий, учебные классы и так далее. Новая обучающая программа стала пятой. С момента открытия в центре прошли обучение более 3 тыс. жителей края.