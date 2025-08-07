Могила режиссера находится в Дидубийском пантеоне

ТБИЛИСИ, 7 августа. /ТАСС/. Грузинского режиссера, народного артиста СССР Эльдара Шенгелаю похоронили в Тбилиси в Дидубийском пантеоне. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Шенгелаю похоронили рядом с родителями - Николозом Шенгелая и Нато Вачнадзе, а также братом - Георгием Шенгелая.

Гражданская панихида по Шенгелае проходила в Сионском соборе Тбилиси. Попрощаться с грузинским классиком пришли президент Грузии Михаил Кавелашвили, премьер-министр Ираклий Кобахидзе, члены правительства и парламента, а также мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Шенгелая умер 4 августа на 93-м году жизни.

Он родился 26 января 1933 года в Тбилиси в семье кинорежиссера и драматурга Николая Шенгелаи и актрисы Нато Вачнадзе. В 1958 году окончил в Москве режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ныне Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова).

Дебютным фильмом Шенгелаи стала киносказка "Легенда о ледяном сердце", поставленная совместно с Алексеем Сахаровым. С 1960 года режиссер работал на киностудии "Грузия-фильм". В числе его работ - "Белый караван", "Необыкновенная выставка", "Чудаки", "Мачеха Саманишвили", "Голубые горы, или Неправдоподобная история".