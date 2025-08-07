Их поступление предполагается в ближайшие две недели

ПЕТРОЗАВОДСК, 7 августа. /ТАСС/. Власти Карелии подали заявку в Фонд развития территорий на расселение аварийного жилья. Поступление средств ожидается в ближайшие две недели, сообщил в своем Telegram-канале вице-премьер по вопросам развития инфраструктуры региона Виктор Россыпнов.

В 2023 году в Карелии досрочно завершили программу расселения аварийного фонда, признанного таковым на 1 января 2017 года. Это позволило улучшить жилищные условия более 8 тыс. человек. В новый этап программы вошли дома, признанные аварийными после 2017 года. В него предполагается включить 1 млн кв. м.

"Карелия <...> подала заявку в Фонд развития территорий на расселение аварийного жилья. Теперь заявка будет рассмотрена на правлении Фонда, и деньги будут перечислены к нам в республику. Ожидаем, что это случится в ближайшие две недели", - написал Россыпнов в своем Telegram-канале.

Как пояснили в Минстрое Карелии, речь идет о 1,8 млрд рублей, которые республика получит на расселение аварийного жилья во всех районах в 2025 году, а также о 3,4 млрд, которые направят на строительство домов в Беломорске, Петрозаводске, Питкяранте и в Суоярви.

"После принятия федерального решения о выделении средств на расселение домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, Министерством строительства Карелии были оперативно подготовлены необходимые для получения денег документы и направлены в Фонд развития территорий", - отметили в министерстве.

Ранее вице-премьер сообщал, что в ближайшие два года планируется расселить порядка 2 тыс. квартир. Тех, кому новое жилье предоставят в первую очередь, будут определять на комиссиях муниципалитетов с приглашением общественных деятелей и прокуроров. В эту группу войдут семьи участников СВО, многодетные семьи, а также семьи с детьми инвалидами.