Взрыв газа в жилом доме в Саратове

Животное передали хозяйке

САРАТОВ, 7 августа. /ТАСС/. Кошку Масяню, которая почти две недели провела на завалах после взрыва в доме на улице Блинова в Саратове, спасли и передали хозяйке. Об этом ТАСС сообщили в мэрии города.

"Как передают спасатели городской службы спасения, кошка Масяня спасена. Ее передали хозяйке", - сообщили в городской администрации.

Ранее в Telegram-канале Mash появилась информация о кошке Масяне, которая жила среди обрушившихся конструкций дома на Блинова. Специалисты попытались помочь питомцу, однако кошка пугалась и убегала. Ей оставили корм и воду.