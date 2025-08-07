Также прокуроры добились постановки на учет почти 4,5 тыс. преступлений, которые до их вмешательства пытались укрыть от регистрации

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Прокуратура Москвы за полгода добилась возмещения ущерба от преступлений на 91,1 млрд рублей, что на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры после заседания коллегии по итогам работы за первые шесть месяцев 2025 года.

"Не снижена наступательность в сфере возмещения ущерба, причиненного преступлениями. Общая сумма возмещения по расследованным правоохранительными органами города уголовным делам с учетом ареста на имущество достигла 91,1 млрд рублей (+25%)", - говорится в сообщении.

Также прокуроры добились постановки на учет почти 4,5 тыс. преступлений, которые до их вмешательства пытались укрыть от регистрации.