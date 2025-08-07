Ездить на таких видах транспорта по дорогам общего пользования в княжестве нельзя до достижения 14-лет

ПАРИЖ, 7 августа. /ТАСС/. Власти Монако запретили детям в возрасте до 14 лет передвигаться на электрических велосипедах и самокатах по дорогам общего пользования. Об этом сообщила газета Monaco-Matin со ссылкой на правительство княжества.

Соответствующие положения внесены в правила дорожного движения страны. В кабмине считают, что новые стандарты безопасности использования электрических средств индивидуальной мобильности помогут сделать передвижение детей более безопасным.

Что касается подростков в возрасте от 14 до 18 лет, то для них введены некоторые ограничения на использование электрических велосипедов и самокатов. В частности, теперь им в обязательном порядке придется проходить курс по изучению правил дорожного движения и получать подтверждающий сертификат. Кроме того, подростки обязаны надевать шлем при каждой поездке.

Издание также отмечает, что детям до 12 лет теперь запрещено ездить по дорогам общего пользования даже на обычных велосипедах без сопровождения взрослых.