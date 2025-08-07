В вопросах мобилизации на Украине не гнушаются ничем, отметили в российских силовых структурах

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) на Украине на фоне плохой ситуации с пополнением рядов ВСУ ужесточают методы работы, прибегая к варварским. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

Как сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), несколько мужчин насильно удерживаются в ТЦК в городе Черкассы.

"Чем хуже ситуация с пополнением рядов ВСУ, тем жестче методы работы ТЦК - тому подтверждение и ситуация в Черкассах. В вопросах мобилизации на Украине не гнушаются ничем. Это все привело к ненависти самих граждан, которые передают нам координаты ТЦК для ударов", - отметил собеседник агентства.

Как сообщили 6 августа в Минобороны России, российские военные поразили ТЦК в Дружковке ДНР.

Только за последние месяцы произошли взрывы на территории ТЦК в Кривом Роге, Полтаве и Кременчуге, Харькове и подконтрольном Киеву городе Запорожье. Внефракционный депутат Верховной рады Артем Дмитрук на этом фоне отмечал, что украинцы в социальных сетях положительно отзываются об ударах по военкоматам, и назвал российскую армию союзником народа Украины. Позже в комментарии ТАСС он от лица всех украинцев поблагодарил за уничтожение ТЦК, подчеркнув, что граждане этому радуются в надежде на уменьшение террора в стране. Информацию об ударах также ранее подтвердили в МО РФ.