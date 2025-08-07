Зампред комитета по экономической политике предложил эту меру после отравлений в Сириусе

КРАСНОДАР, 7 августа. /ТАСС/. Инцидент с массовым отравлением алкоголем кустарного производства в Сириусе указывает на необходимость ужесточения санкций за нелегальную торговлю спиртными напитками. Такое мнение выразил ТАСС депутат Госдумы от Краснодарского края, зампред комитета по экономической политике Сергей Алтухов.

"Этот случай еще раз подтверждает, насколько опасным является фальшивый, паленый алкоголь. И к чему может привести на первый взгляд безобидное предложение попробовать домашнюю чачу. Мы последовательно ужесточали меры наказаний за нелегальную торговлю: сначала исправительные работы за неоднократные нарушения, сейчас уже реальная уголовная ответственность за случаи со смертельным исходом, как последний. Здесь смертельных исходов несколько - наказание может быть увеличено до 10 лет лишения свободы. Мы готовы сделать санкции еще более строгими. Данный случай обязательно рассмотрим на площадке нашего экспертного совета при комитете по экономической политики Госдумы", - заявил Алтухов.

Он отметил, что деятельность по производству спирта в России по закону подлежит лицензированию. Суть этого процесса в том, чтобы производители алкоголя понимали ответственность, которую несут за качество продукции.

По уточненным предварительным данным следствия, минимум 10 человек погибли от отравления купленным на рынке в Сириусе алкоголем, который был изготовлен кустарным способом.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что полиция в Сириусе задержала двоих жительниц Краснодарского края. Женщины продавали под видом "домашнего вина" и "чачи" на рынке "Казачий" изготовленный неизвестными кустарным способом алкоголь, который не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья. Им предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Она уточняла, что точное количество жертв пока не установлено, среди них могут быть туристы из разных регионов. Задержанные женщины арестованы, алкоголь изъят, правоохранительные органы устанавливают производителей продукции и других причастных.