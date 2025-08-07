Поисковики в Карелии нашли останки еще одного бойца 114-й стрелковой дивизии

Именных и подписных вещей не обнаружено

ПЕТРОЗАВОДСК, 7 августа. /ТАСС/. Поисковики в рамках всероссийской акции "Вахта памяти" нашли останки еще одного бойца 114-й стрелковой дивизии 7-й армии. Об этом сообщили в группе поискового отряда "Ладожский рубеж" во "ВКонтакте".

"В рамках "Всероссийской вахты памяти - 2025" поисковыми отрядами <...> найдены останки бойца 763 СП, 114 СД, 7-й армии в стрелковой ячейке. Именных и подписных вещей, к сожалению, не обнаружено", - сказано в сообщении.

Останки бойца обнаружили участники поисковых отрядов "Ладожский рубеж" (Питкяранта), "Гвардия Элеконда" (Сарапул), а также члены объединенных поисковых отрядов ДОСААФ Республики Башкортостан.

Установление личности ранее найденного бойца

Ранее в поисковом отряде "Ладожский рубеж" сообщили об установлении личности бойца, останки которого нашли в Питкярантском районе 3 августа. В этом помог орден Славы III степени, который сохранился при погибшем.

"По нашей публикации от 03.08.2025 года по обнаружению останков бойца с орденом Славы III степени поступила информация с центрального архива Министерства обороны РФ. Кавалером данного ордена Славы III степени за номером 49 792 является Моисеенко Захар Михайлович 1914 года рождения", - сказано в сообщении.

Старший сержант Захар Моисеенко являлся уроженцем Зименского района Иркутской области. Награду он получил за мужество и отвагу, проявленную при проведении разведоперации по захвату пленного.

"2 июня 1944 года, участвуя в разведоперации в районе 500 м севернее озера Погрушей Подпорожского района Ленинградской области, подложил взрывчатку под рогатки противника, протянул взрывную сеть, вставил электродетонаторы и под взрыв снарядов произвел взрыв рогаток, после чего получился проход для свободного действия группы захвата. После успешных действий по захвату пленного помогал под огнем противника эвакуировать тяжело раненых товарищей из финской траншеи в свое расположение. В период действия показал себя смелым, находчивым решительным", - описывают его подвиг в наградном листе.

Моисеенко погиб 7 июля 1944 года в ходе боевых действий возле озера Ниетъярви при освобождении Карело-Финской ССР на территории Питкярантского района. Это была часть Свирско-Петрозаводской наступательной операции. В настоящее время идет поиск его родственников для передачи останков и ордена.

О Свирско-Петрозаводской операции

Свирско-Петрозаводская операция (21 июня 1944 года - 9 августа 1944 года) - наступательная операция советских войск Карельского фронта, а также Ладожской и Онежской военных флотилий против финских оккупантов в южной Карелии. В результате операции советские войска нанесли поражение противнику, продвинулись в западном и юго-западном направлениях на 110-250 км, освободили большую часть Карело-Финской ССР, в том числе Петрозаводск. Были созданы предпосылки для выхода Финляндии из войны.