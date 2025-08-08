Вирус не передается от человека к человеку, объяснила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Повторения пандемии, подобной ковиду, с вирусом чикунгунья не является возможным ввиду отсутствия пути передачи от человека к человеку. Об этом сообщила ТАСС заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Лихорадка чикунгунья не передается от человека к человеку воздушно-капельным или контактно-бытовым путем, но передается через укус инфицированного вирусом комара. Поэтому такая ситуация, как была в свое время с COVID-19, для вируса чикунгунья в принципе невозможна", - сказала она.

Пшеничная пояснила, что основные переносчики чикунгуньи - комары вида Aedes aegypti и Aedes albopictus, которые распространены в Индии, Африке, Азии, а в последнее время в Европе и Северной Америке.

По ее словам, в РФ учреждениями Роспотребнадзора ведется постоянный энтомологический мониторинг: изучается ареал обитания и видовой состав комаров, оценка численности и инфицированность насекомых различными возбудителями, в том числе и лихорадкой чикунгунья. "Регистрируемая в настоящее время численность комаров и данные об отсутствии их инфицированности вирусом показывают, что на сегодняшний день эпидемиологической опасности нет", - уточнила эксперт.

Для минимизации риска инфицирования при выезде в эндемичный регион Пшеничная посоветовала строго соблюдать защитные меры. Использовать репелленты для кожи и одежды, надевать закрытую одежду, следить, чтобы в антимоскитных сетках не было отверстий. Обязательно использовать кондиционирование - при низких температурах самки комара менее активны.

Ранее в зарубежных СМИ появилась информация о том, что в Китае из-за вспышки лихорадки чикунгунья ввели карантинные меры по аналогии с теми, которые действовали в пандемию COVID-19. Уточняется, что в стране насчитывается уже более 7 тыс. случаев.