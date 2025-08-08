До 1 сентября во всех образовательных учреждениях региона проведут учения по эвакуации на случай землетрясения, отметил губернатор Владимир Солодов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 августа. /ТАСС/. Власти Камчатки поощрят работников сферы образования, которые эвакуировали детей во время сильного землетрясения 30 июля. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор края Владимир Солодов.

"Провел совещание по подготовке к новому учебному году. Главное - это безопасность наших детей. Никаких компромиссов здесь быть не может. Проведем учения по эвакуации на случай землетрясения во всех образовательных учреждениях Камчатки до 1 сентября. Проверим каждый эвакуационный путь и промаркируем безопасные места в школах, детских садах и учреждениях среднего и высшего образования. Спланируем необходимый объем ремонтных работ и приступим к ним сразу после обследования всех объектов образования совместно с экспертами Минстроя России. Поощрим всех работников сферы образования, которые четко и качественно выполняли работу в момент сильнейших подземных толчков и защищали самое ценное - наших детей", - написал Солодов.

Ранее сообщалось о награждении 22 медработников, которые во время сильных подземных толчков продолжали проведение операций, принимать роды и находились рядом с лежачими пациентами.

Утром 30 июля у берегов Камчатки произошло мощное землетрясение. Оно стало сильнейшим в регионе с 1952 года. Его магнитуда, по данным властей, достигла 8,8. Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН сообщал, что она составила 8,7. После произошла еще серия подземных толчков магнитудой от 5. По данным регионального Минздрава, пострадал один человек. На Камчатке ввели режим повышенной готовности. В Северо-Курильском районе Сахалинской области ввели режим ЧС. Землетрясение стало причиной цунами в Тихом океане, об угрозе которого объявляли власти Японии, США и Филиппин.