Пассажиры вернувшегося в Шереметьево борта прибыли в Пензу

Их доставили резервным бортом

ПЕНЗА, 8 августа. /ТАСС/. Пассажиры рейса Москва - Пенза прибыли в аэропорт назначения после того, как самолет возвращался в Шереметьево. Это следует из данных онлайн-табло на сайте "Аэрофлота".

"Рейс: SU 6545 Москва - Пенза, SSJ-100. Авиакомпания "Россия". Время прибытия по расписанию: 21:15 (7 августа), фактическое: 01:10 (8 августа). Статус - прибыл", - указывается на онлайн-табло.

Ранее ТАСС сообщили в авиационных службах, что пассажирский SSJ-100 вернулся в Шереметьево из-за возможной неполадки. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко информировал, что пассажиров доставят в Пензу резервным бортом.