Аферисты могут размещать их на рекламных щитах, чеках и упаковках, сообщили в пресс-центре МВД

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Мошенники стали похищать персональные данные и доступ к аккаунтам через OR-коды, в том числе размещенные на рекламных щитах, которые ведут на фишинговые сайты. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ в ответ на соответствующий запрос агентства.

"Мошенник размещает OR-код на рекламных щитах, чеках, упаковках товаров и т. п. При сканировании пользователь попадает на сайт, внешне похожий на официальный. Например, банка или сервиса доставки. Там его просят ввести логин, пароль, СМС-код", - сказали в пресс-центре.

В МВД отметили, что целью данной мошеннической схемы с использованием OR-кода является похищение данных авторизации, персональной информации или доступа к аккаунтам.