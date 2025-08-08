В частности, в эту сумму входят задолженность по кредиту, неоплаченные штрафы за нарушения ПДД и дискредитацию ВС России, сообщили в правоохранительных органах

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Приставы взыскивают с актера Артура Смольянинова (признан иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов), заочно арестованного в РФ и объявленного в международный розыск, свыше 275 тыс. рублей неоплаченной задолженности. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Задолженность Смольянинова продолжает расти. Сейчас она уже превысила 275 тыс. рублей, более 58 тыс. рублей приходится на неоплаченные штрафы ГАИ, парковку и другие нарушения ПДД", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что речь идет о долгах, которые взыскивают с актера судебные приставы и по которым открыты исполнительные производства. Как следует из банка данных исполнительных производств, в отношении Смольянинова открыты 44 исполнительных производства. Преимущественно речь идет о неуплате штрафов за нарушения правил дорожного движения и исполнительных сборов по ним.

Также за Смольяниновым значатся штрафы за дискредитацию ВС России и невыплаченный кредит на сумму свыше 101 тыс. рублей. Первое производство окончено по п. 7 ч. 1 ст. 47 закона "Об исполнительном производстве" (признание должника банкротом), второе прекращено по п. 3 ч. 1 ст. 46 закона "Об исполнительном производстве" (невозможно установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей).

Басманный суд Москвы 29 октября 2024 года заочно арестовал Смольянинова. Актер обвиняется по ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ). Дело в его отношении было возбуждено 16 января 2023 года. В октябре 2024 года Смольянинов был объявлен в федеральный розыск, а затем и в международный.

Он снимался в фильмах "Девятая рота", "Белая гвардия", "Восьмерка", "Дуxless". После начала специальной военной операции актер покинул Россию и стал критиковать политику властей. При этом он выразил готовность участвовать в боевых действиях на стороне Украины и заявил, что не возражает против ядерного удара по России. В январе 2023 года Смольянинов был признан иноагентом.