АСТРАХАНЬ, 8 августа. /ТАСС/. Подкачку воды в пересыхающие водоемы Астраханской области планируется начать в середине августа, конкурсные процедуры завершены, сообщили ТАСС в региональной Службе природопользования и охраны окружающей среды.

Половодье 2025 года в Астраханской области стало экстремально маловодным. Условия естественного воспроизводства рыб признаются специалистами неоптимальными, люди в обезвоженных населенных пунктах вынуждены закупать воду для бытовых нужд самостоятельно.

"Конкурсные процедуры завершены. Подписание контракта запланировано на середину следующей недели. Срок выполнения работ: с момента заключения госконтракта до декабря 2025 года", - сказали в пресс-службе ведомства.

В июле власти Астраханской области выделили для сохранения в Наримановском, Лиманском и Харабалинском районах пересыхающих водоемов 53 млн рублей. За счет муниципальных средств в течение всего лета проводятся аналогичные мероприятия на территориях, где особенный дефицит воды. Подкачка осуществляется с использованием мелиоративных систем: забор осуществляется насосной станцией из одного водного объекта в другой из единого тракта.

В 2024 году благодаря подобным мерам в водные объекты Астраханской области поступило более 130 млн куб. м воды. Обводнение было выполнено насосными станциями "Астраханмелиоводхоза". Отмечается, что подкачкой воды в маловодные периоды в Астраханской области удается улучшить водоснабжение 16 населенных пунктов, а также ряда объектов экономики.