Чаще всего сервис создает парковки из алюминиевых дуг или наносит наземную разметку из термопластика

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. "Яндекс Go" создал более 300 парковок с начала сезона в 10 городах РФ, к концу сезона сервис планирует увеличить число парковок в 2,5 раза - до 800 штук. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Больше всего парковок появилось в Калининграде - 65, в Екатеринбурге - 52, и в Ростове-на-Дону - 23. В Москве в этом году "Яндекс Go" организовал 30 новых парковок, еще 45 запланированы до конца сезона. Также парковки появятся еще в шести городах, например, в Воронеже, Ставрополе и Челябинске.

Чаще всего сервис создает парковки из алюминиевых дуг или наносит наземную разметку из термопластика. Места для парковок определяются совместно с городскими Администрациями и транспортными структурами.

"Дополнительные стоянки нужны в основном у пересадочных узлов - метро, железнодорожных станций, остановок. По данным "Яндекс Go", у них начинаются и завершаются больше 50% поездок - самокаты комбинируют с другими видами транспорта и используют, чтобы проехать "последнюю милю". Запросы на безопасные места для стоянки также присылают пользователи кикшеринга и полевые специалисты сервиса - скауты ежедневно исследуют город, расставляя самокаты", - говорится в сообщении.

В сервисе также сообщили, что в Москве на 3,5 тысячи парковочных зон в среднем приходится 120 поддерживающих операций в день. Это ремонт, покраска и восстановление покрытия парковки.