Росприроднадзор обжалует отказ суда взыскать с Толмачево почти 1 млрд рублей

НОВОСИБИРСК, 8 августа. /ТАСС/. Сибирское управление Росприроднадзора планирует обжаловать решение арбитражного суда отказать в иске к аэропорту Толмачево о возмещении вреда болотному массиву на сумму 935 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.

"Управление в настоящее время готовит апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Новосибирской области", - пояснили в управлении.

Позиция ведомства

Иск к АО "Аэропорт Толмачево" управление подало в ноябре 2024 года. Ведомство просило суд взыскать с организации 935 млн рублей в счет возмещения вреда, причиненного болотному массиву Толмачевские согры. В решении суда поясняется, что с декабря 2020 года по ноябрь 2021 года Росприроднадзор провел три выездные проверки, в ходе которых специалисты выявили нарушения обязательных требований в области использования и охраны водных объектов. Так, в ходе проверок сотрудники службы установили, что в сточных водах, для сброса которых аэропорт использует болотный массив, превышены предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ.

"Каждая из проведенных проверок установила, что по результатам проведенных измерений и испытаний превышение содержания в сточных водах загрязняющих веществ над установленными значениями ПДК имеют место по всем контролируемым показателям", - говорится в решении суда. При этом уточняется, что "кратность превышения по отдельным показателям достигает экстремально высоких значений". В результате расчетов управление определило размер ущерба водному объекту.

Позиция ответчика и решение суда

В ходе рассмотрения дела суд установил, что аэропорт сбрасывал сточные воды через принадлежащую ему наружную канализацию, которая оканчивается в камере гашения. В то же время муниципальное предприятие Новосибирска "Горводоканал" сбрасывало стоки по канализации, которая заканчивается тоже в камере гашения вне зоны ответственности Толмачево. Уже в этой камере сточные воды смешивались и сбрасывались впоследствии в болотный массив.

Суд отмечает, что управление Росприроднадзора не проверило наличие других сторон, которые оказывают влияние на болота. Кроме того, управление указало только на превышение ПДК веществ, которые было разрешено сбрасывать аэропорту. Это не является достаточным основанием для возложения обязанности по возмещению ущерба, считает суд. В таком случае ведомство может предъявить Толмачево сверхлимитную плату за негативное воздействие на окружающую среду. В то же время вред окружающей среде полностью возмещен в натуре, отмечается в решении.

Также суд обращает внимание, что аэропорт построил необходимую инфраструктуру для сброса сточных вод. Общая стоимость природоохранных мероприятий Толмачево составляет 651 млн рублей. "Материалами дела подтверждено, что в результате проведения обществом указанных мероприятий концентрация загрязняющих веществ по контролируемым показателям существенно снижена по сравнению с показателями фоновой концентрации водного объекта, что позволяет говорить о восстановлении нарушенного состояния водного объекта", - поясняется в решении суда.

Суд принял довод аэропорта о том, что истец неверно рассчитал вред болотному массиву и при отборе проб не определил значение фоновой концентрации. Без последнего невозможно определить причинно-следственную связь между действиями компании и вредом природному объекту, говорится в решении. В результате учета всех обстоятельств в иске суд отказал.