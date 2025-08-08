Недобросовестные управляющие компании (УК) пользуются лазейкой в законодательстве, позволяющей заработать на малоимущих. Они неожиданно появляются в небольших многоквартирных домах (МКД) и выставляют жителям счета за содержание и ремонт. Избавиться от таких УК получается не всегда, и препятствием является одна из норм Жилищного кодекса. Случившийся на днях скандал в Челябинске заставил законодателей обратить внимание на проблему так называемых бесхозных домов. Подробности — в материале ТАСС

По следам уголовного дела

На этой неделе в Госдуму поступил законопроект от группы депутатов во главе с Дмитрием Гусевым. Документ предусматривает внесение изменений в статью 161 Жилищного кодекса (ЖК) РФ, в которой говорится о том, что "непосредственное управление собственниками помещений возможно только в многоквартирном доме, количество квартир в котором составляет не более чем 30".

Как выяснилось, данное ограничение дает законные основания управляющим компаниям навязывать свои услуги жильцам и взимать за них средства, которые оказываются для многих неподъемными. Подобный случай был зафиксирован этим летом в Челябинске. Жертвами пришлой управляющей компании стали собственники квартир в сотнях домов. В течение нескольких лет они обслуживали свои МКД самостоятельно, а в июне обнаружили, что еще в конце прошлого года у них появилась УК (компания "УКиКО", зарегистрированная в подмосковной Истре) и они должны ей плату за содержание и ремонт в размере 25,48 рубля с 1 кв. м за полгода.

Квартплата в результате выросла в среднем на 44%. В частности, оплата по счету за одну из квартир в доме на ул. Агалакова площадью 40 кв. м составила за июнь 8 828 рублей, в то время как ранее составляла 6 317 рублей (платежки есть у ТАСС).

1 августа Арбитражный суд Московской области признал "УКиКО" банкротом (решение суда есть в распоряжении ТАСС), а 6 августа ее гендиректор и учредитель Виктор Старокожев был задержан. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере — свыше 1 млн рублей).

По версии следствия, с ноября 2024 года по июль текущего года Старокожев не исполнял возложенные на него обязанности в отношении 558 многоквартирных домов. Услуги по ремонту общего имущества фактически не оказывал, но организовал изготовление и направление в адрес собственников платежных документов.

Почти одна десятая всех домов в стране

Как выяснил ТАСС, о ситуации в Челябинске председателю партии "Справедливая Россия — За правду" Сергею Миронову сообщал в августе глава профсоюза специалистов в сфере управления МКД "ЯУправдом" Сергей Креков. В письме (имеется в распоряжении ТАСС) он сообщил, что пострадавшие жители челябинских домов обращались в профсоюз с жалобами.

Им было рекомендовано провести общие собрания собственников и выбрать непосредственную форму управления МКД, что позволило бы, как раньше, не платить за содержание и ремонт и осуществлять самоуправление общим имуществом. Однако воспользоваться этой возможностью из-за ограничений в ЖК РФ могут только жители домов, число квартир в которых меньше 30.

Внесенный в Госдуму законопроект предусматривает изменение ограничения с 30 до 50 квартир. Таким образом, если документ будет принят, от ига УК-"варягов" будет избавлено 5–9% многоквартирных домов по всей России (миллионы граждан).

"Законопроект позволит собственникам помещений, в домах которых не более 50 квартир, эффективно управлять общим имуществом в своих МКД. Его принятие жизненно важно для малоимущих и социально незащищенных слоев населения, не имеющих средств для оплаты услуг управляющих организаций. По оценкам экспертов, отсутствие платы за содержание и ремонт снизит совокупный коммунальный платеж на 35–40%", — говорится в пояснительной записке к документу.

Решение для малых населенных пунктов

По словам экспертов, нововведение не только позволит сократить число потенциальных злоупотреблений со стороны "предприимчивых" УК, но и сделает управление домами более ответственным. Согласно пока действующим правилам, жители домов с числом квартир свыше 30 должны выбрать один из способов управления: товариществом собственников жилья (ТСЖ), жилищным кооперативом (или иным специализированным потребительским кооперативом) либо управляющей организацией. Однако зачастую этого не делается. Особенно проблема актуальна для сельской местности.

"Есть села, где в свое время был богатый совхоз, который построил три многоэтажки, в каждой из которых до 50 квартир. Никакой УК там априори быть не может, потому что на три трехэтажных дома никто УК делать не будет. Получается, что сегодня такие дома никем не управляются: непосредственный способ собственникам нельзя избрать, ТСЖ они делать не хотят. В результате муниципалитет мучается с этими домами, не знает, куда их деть", — рассказал ТАСС глава комитета по предпринимательству в ЖКХ Тульской торгово-промышленной палаты Сергей Костюченков.

Единственный вариант для того, чтобы навести порядок в таких домах, по его словам, — ввести непосредственный способ управления. "Да, собственники будут отвечать. Но ведь сегодня в таких населенных пунктах собственники и так отвечают за свои дома, потому что у них УК просто нет. И назначить некого", — говорит он. Эксперт подчеркивает, что законодательные изменения больше всего нужны для малых населенных пунктов, поселков и деревень, в которых есть многоквартирные дома.

"Например, у нас в Туле есть четыре малых населенных пункта. Ближайший более крупный населенный пункт с населением 5 тыс. человек, где есть УК, — на расстоянии 40 км. Аварийка оттуда в малый поселок по сельским дорогам не поедет. Получается, что схема с управляющей компанией для них утопия. Она не рабочая. И ни одна УК, находящаяся в пятитысячном поселке, никогда не возьмет себе в управление эти дома", — уверен Костюченков. Получается, что единственным способом для жильцов остается самостоятельное управление своими домами.

Далеко не все УК мечтают о "захвате"

Как говорит Сергей Креков, практика так называемых бесхозных, брошенных домов распространена по всей России. "Зачастую в таких домах есть назначенная муниципальными властями УК, которая по факту не выполняет никакие работы по дому, а жители самостоятельно обслуживают свои дома, как это происходило в Челябинске", — заявил он ТАСС.

При этом и сами УК не горят желанием быть назначенными в такие дома. "Управляющие компании часто сталкиваются с проблемами нехватки средств на содержание и ремонт таких объектов, особенно если речь идет о домах, требующих капитального ремонта или находящихся в запущенном состоянии. Принимая на баланс проблемные объекты, УК рискуют оказаться в ситуации финансового дефицита, что неизбежно приведет к снижению качества услуг для всех обслуживаемых ими домов", — пояснила ТАСС председатель комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ Орловской торгово-промышленной палаты Елена Орлова.

По ее словам, бесхозные жилые здания представляют собой серьезную социальную проблему: "Когда многоквартирные дома остаются без должного ухода и обслуживания, они постепенно приходят в упадок, становятся источниками аварийности и негативно влияют на качество жизни окружающих жителей". В связи с этим, как говорит эксперт, при наведении порядка в этом сегменте "требуется комплексный подход и участие различных сторон — муниципальных органов власти и самих граждан".

Почти как ТСЖ, только дешевле

По мнению Елены Орловой, правом на непосредственное управление должны обладать не только жители домов, в которых меньше 50 квартир, но и собственники квартир в так называемых хрущевках (60–80 квартир). Сергей Креков и вовсе считает, что ограничения по числу квартир для избрания самоуправления быть не должно. Разве что для взаимодействия с ресурсоснабжающими и прочими организациями собственникам помещений в МКД, количество квартир в которых превышает 50, следует выбрать представителя, который будет действовать от имени всех жильцов. Предложения профсоюза "ЯУправдом" легли в основу внесенного законопроекта, однако идея полностью снять ограничения учтена не была.

"По нашему мнению, у всех собственников должны быть равные права. Тем более это закреплено в Конституции РФ", — говорит лидер профсоюза. В ст. 35 Основного закона страны говорится, что "каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами".

"Надеемся, что в ходе рассмотрения законопроекта будут внесены соответствующие поправки, которые снимут эти ограничения, поскольку они создают искусственные барьеры для собственников квартир при реализации ими своих законных прав и интересов по эффективному управлению общим имуществом", — считает Креков.

Депутат Дмитрий Гусев объясняет лимит в 50 квартир тем, что нововведение в первую очередь нацелено на аварийные дома, а они, как правило, небольшие. "Дальше посмотрим: если схема будет работать, увеличим", — заявил он ТАСС.

По словам Сергея Крекова, самоуправление — это рабочая альтернатива УК не только в ситуации с аварийными домами и малообеспеченными жильцами. Хорошо известно, что многие владельцы квартир даже в крупных жилых комплексах в мегаполисах зачастую недовольны работой своей управляющей компании. При этом на создание товарищества собственников жилья решаются не все — во многом из-за опасений высоких расходов. Самоуправление, по мнению экспертов, позволило бы навести порядок, сделать управление прозрачным и при этом сэкономить на создании и финансировании структуры ТСЖ.

Евлалия Самедова, Анастасия Давыденко