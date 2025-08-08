В 2025 году активные работы ведутся в Пермском крае, Астраханской и Псковской областях, Республике Северная Осетия - Алания

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. В регионах России до 2030 года возведут и обновят более 50 обходоа городов, 36 из них - на федеральных трассах и порядка 14 на региональных, говорится в сообщении Минтранса РФ.

"По нацпроекту "Инфраструктура для жизни" в регионах возводят и обновляют обходы городов. <…> Всего до 2030 года появится более 50 таких объектов. Из них 36 обходов строят на федеральных трассах и порядка 14 - на региональных", - отмечается в сообщении.

В 2025 году активные работы ведутся в Пермском крае, Астраханской и Псковской областях, Республике Северная Осетия - Алания.

Так, в в Псковской области продолжается проект строительства Северного обхода города, который включает в себя четырехполосную магистраль, две транспортные развязки, шесть путепроводов и новый крупнейший в регионе мост через реку Великую.

Также в Республике Северная Осетия - Алания идет строительство обхода станицы Архонской, который сопряжен с региональной трассой, связывающей четыре района республики. Проект включает в себя строительство моста через реку Гизельдон и двух путепроводов.