Мечта о небе и нечеловеческие пытки. Начало и героический финал жизни Сергея Тюленина

"Клянусь мстить беспощадно за разоренные города и села, за кровь наших людей. Если для этой мести потребуется моя жизнь, я отдам ее без минуты колебания…" Эти слова звучали в клятве молодогвардейцев. И почти всем им, 16-, 17-летним детям (даже палачи-нацисты поражались их силе духа), пришлось испытать немыслимые муки, но исполнить клятву и друзей не сдать.
"Грудь в крестах или голова в кустах"
Сергей родился 12 августа 1925 года в семье шахтера-забойщика Гавриила Тюленина. Он был самым младшим из 10 детей, поэтому ему доставались вся любовь и забота от уже взрослых старших сестер и братьев. Но он при этом не был избалованным и никогда не забывал о других.
Очень любил Сергей сводного брата Василия, не отставал от него, постоянно задавая всевозможные вопросы и, как вспоминала сестра Феодосия, часто говорил: "Я пойду в армию, и у меня будет или грудь в крестах, или голова в кустах".
Учителя и родные отмечали, что у него была феноменальная память — мальчик мог дословно повторить все, что услышал, так что к моменту поступления в школу он знал программу, которую изучали старшие. Поэтому в первых классах ему было неинтересно, и он со своим живым, резким и иногда неуравновешенным характером все больше был "заводилой ребячьих игр и проделок", за что не раз был выдворен из класса.
При этом, как вспоминают учителя, он был правдив, смел, тут же признавал свою вину и в любую минуту готов был помочь слабому или обиженному. Например, девочек он хоть и часто поддразнивал, но всегда уступал, даже когда те были неправы.
Сережа не был примерным учеником: был слишком независимым, не любил никакого принуждения. Добиться его уважения можно было только уважительным отношением к нему самому, он предпочитал "взрослое" общение, без сюсюканья. Его энергия была нескончаемой, он был изобретательным и ловким и легко увлекал своими идеями окружающих.
Широкие интересы
Мальчик очень любил животных. Его друг Николай Сыщенко вспоминал, что Тюленины были лучшими голубятниками Краснодона, и "заполучить пару молодых породистых выводков голубей из тюленинского арсенала мало кому удавалось, а кому удавалось, тот был счастлив, так ценилось потомство его голубей".
Но в такое высокое качество нужно вложить большой труд: чтобы приучить голубя к дому, нужно тренировать его, унося далеко от дома, днем и ночью, в любое время года. "И вот Сережа пешком носил голубей за много километров, вплоть до Луганска. <…> Голубей было несколько сот и почти каждой паре отдельная клетка, и он их считал, т. е. обладал он отменным трудолюбием".
Ближе к старшим классам интерес к учебе у Сережи повысился. Он стал участвовать почти во всех кружках, которые были в школе: драматический, хоровой, струнный. Трудно было назвать сферу деятельности, которая была бы ему неинтересна: футбол, литература, физика, рисование, художественная самодеятельность.
Ближе к 14 годам он стал интересоваться небом, записался в кружок авиамоделистов при Доме пионеров, с увлечением конструировал и дома.
При всем этом он запоем читал — учителям даже приходилось его в этом ограничивать. Его начитанности, осведомленности можно было позавидовать. Знакомые по струнному кружку вспоминали, что "именно из уст Сережи впервые узнали о полете В. Чкалова из Москвы в США — Ванкувер".
Любовь к небу
Об этом увлечении, одном из самых серьезных, стоит сказать отдельно. Вот как вспоминал о нем близкий друг Сергея Николай Кабулов. С Сережей они учились в одной школе имени Ворошилова и играли в одном струнном кружке имени Горького.
"Я и Сережа мечтали быть летчиками и в 1940 году уехали сдавать экзамены в Ворошиловградскую спецшколу ВВС. Нас ехало из Краснодона человек 15−16, но прошли по медицинской комиссии только двое: я и Володя Ходов. Сергей не прошел по годам. Уже позже, когда я приезжал в отпуск, мы с ним уезжали в школу вдвоем, за что и попадало от родителей, так как они (моя мать и мать Сергея) приезжали за ним в Ворошиловград и забирали обратно".
Когда получалось, ребята уходили на аэродром и подолгу наблюдали за полетами. Их узнавали, "считали своими", поэтому летчики часто их подвозили и подкармливали. "Да, мы с удовольствием ели на старте из котелков вместе с курсантами кашу и щи, и как это казалось нам вкусным", — вспоминал Николай Кабулов. Родители сшили мальчикам кители с настоящими "летчицкими" пуговицами, которые те с гордостью носили.
Увлекались друзья футболом и легкой атлетикой. "Мы не слезали с турника в клубе имени Горького и все учились крутить "солнце" — так тогда называли все этот популярный оборот".
Конец детства
10 июня 1941 года Сергей Тюленин сдал экзамены и получил аттестат об окончании восьмилетки. Он очень хотел продолжать учебу, но отец к тому времени, проработав в шахте 30 лет, уже был нетрудоспособен. Поэтому 15-летнему на тот момент юноше предстояло пойти работать. Тогда никто не знал, что всего через 12 дней грянет война.
Как вспоминала сестра Сергея Надежда, с первых дней войны он работал на оборонительных сооружениях. Когда шахтеры ушли на фронт, Серей устроился работать на шахту 1-бис.
20 июля 1942 года в Краснодон вошли немцы. Сергей одним из первых занялся подпольной работой. Его глубоко возмутило то, что изо всех репродукторов понеслась немецкая лживая пропаганда.
Тут ему очень пригодилась его необыкновенная память: он слушал припрятанный и не сданный вопреки распоряжению нацистов приемник и записывал сводки Совинформбюро на листовки, которые распространял со свойственной ему быстротой и энергичностью. В листовках он также призывал бороться с оккупантами, не выполнять их распоряжения и не сотрудничать с ними.
В сентябре 1942-го в город прибыл Виктор Третьякевич, который уже успел окончить курсы разведчиков и имел опыт работы в партизанском отряде. Он, устроившись руководителем струнного оркестра при клубе шахты №1-бис, быстро собрал самых активных и проверенных ребят, многих из которых знал еще по школе, и из разрозненных небольших подпольных организаций была создана одна, название которой, как считается, придумал именно Сергей Тюленин. Организацию, в которую постепенно вошли несколько десятков юных подпольщиков, назвали "Молодая гвардия".
Подпольщики
Сергей встал во главе одной из диверсионных групп — пятерок. В его пятерку вошли Виктор Лукьяченко, Степан Сафонов, Леонид Дадышев и Анатолий Попов.
Члены организации распространяли антифашистские листовки (ребята сначала вручную, а затем типографским способом выпустили и распространили в Краснодоне около 30 антифашистских листовок тиражом более 5 тыс. экземпляров), организовывали засады на представителей оккупационной администрации, проводили диверсии на предприятиях, активно собирали оружие и боеприпасы, готовясь поднять восстание в Краснодоне, чтобы помочь таким образом приближающейся Красной армии.
Сергей Тюленин лично участвовал во многих операциях, в том числе в поджоге здания немецкой трудовой биржи в городе, уничтожение документации которой спасло от насильственного вывоза на работы в Германию около 2 тыс. человек.
Подпольщики, работавшие в шахтах, устраивали диверсии и срывали планы немцев (в итоге тем не доставалось так необходимого им угля). Не удалось им в полной мере поживиться и хлебом: ребята подожгли скирды на полях, а часть зерна заразили жучком, в результате чего немцы опасались пользоваться зерном.
С июля 1942 по январь 1943-го молодогвардейцы провели не менее 39 диверсионных операций и нанесли нацистам серьезный урон. Доведенным до крайней степени возмущения и ненависти полиции, гестапо и жандармерии в январе 1943 года удалось выйти на след "Молодой гвардии".
1 января арестовали Виктора Третьякевича и Евгения Мошкова, через день, при попытке выручить товарищей, арестовали Ивана Земнухова, а с 5 по 11 января немцы схватили большинство молодогвардейцев.
Сергей успел покинуть город вместе с группой подпольщиков. Потом все разделились, решив, что поодиночке будет проще скрыться.
Тюленин перешел линию фронта и добрался до своих. Вскоре, уже став красноармейцем, он принял участие в наступлении на Каменско-Краснодонском направлении. Бои были крайне ожесточенными, немцы вгрызались в каждый метр земли. В одном из сражений Тюленин был сильно ранен и попал в плен. Сумев сбежать, он вернулся к родным. Через пару дней соседка, обнаружив присутствие парня, выдала его полиции.
Мать Сергея, Александра Васильевна, вспоминала момент ареста сына так: "Собираю, а сама плачу. Не выдержал и Сергей — тоже заплакал. <…> Не прошло и часа, как пришли за нами. Взяли меня (62 года), деда (так она называла мужа, Гавриила Тюленина — прим. ТАСС) (66 лет), дочь (25 лет) с мальчиком, которому было немногим больше года".
По свидетельствам других арестованных, Сергей "насмешливо смотрел на них [полицаев]. Бить его начали, он только зубами скрипел".
Полицаи требовали от Тюленина имена и фамилии остальных участников "Молодой гвардии". Но Сергей держался, терпя нечеловеческие издевательства (в результате которых его уже невозможно было узнать). Пытаясь его сломить, враги привели на очередную пытку его мать и избили ее. Затем на глазах женщины начали пытать Сергея — до такой степени, что мать потеряла сознание. Но все было бесполезно: Тюленины молчали.
Ничего не добившись ни от Сергея, ни от других молодогвардейцев, 31 января 1943 года их выстроили в коридоре, погрузили в машину и доставили к шахте №5, после чего сбросили в ее шурф (ствол). 14 февраля Краснодон был освобожден, а многие полицаи, в которых немцы более не были заинтересованы, оказались в руках правосудия.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1943 года за выдающиеся заслуги в организации и руководстве подпольной комсомольской организацией "Молодая гвардия" и за проявление личной отваги и геройства в борьбе с немецкими захватчиками Сергею Тюленину посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Также он награжден орденом Ленина и медалью "Партизану Отечественной войны 1-й степени".
Похоронен парень в братской могиле героев-молодогвардейцев на центральной площади Краснодона. В его честь во многих городах страны названы улицы, теплоходы, установлены памятники. О нем и его товарищах сняты фильмы, написаны песни.
Юлия Острогожская