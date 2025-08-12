Мечта о небе и нечеловеческие пытки. Начало и героический финал жизни Сергея Тюленина

Сергей Тюленин любил животных, читал запоем, разводил голубей, по-доброму задирал девчонок, посещал почти все кружки в школе, ему было интересно абсолютно все. Но больше всего он мечтал стать летчиком, дважды поступал в летное училище и обязательно добился бы своего… Но 22 июня 1941 года всем юношеским мечтам пришел конец. Он не дожил до 18, но его помнят до сих пор, хотя со дня его рождения прошло уже 100 лет

"Клянусь мстить беспощадно за разоренные города и села, за кровь наших людей. Если для этой мести потребуется моя жизнь, я отдам ее без минуты колебания…" Эти слова звучали в клятве молодогвардейцев. И почти всем им, 16-, 17-летним детям (даже палачи-нацисты поражались их силе духа), пришлось испытать немыслимые муки, но исполнить клятву и друзей не сдать.

"Грудь в крестах или голова в кустах"

Сергей родился 12 августа 1925 года в семье шахтера-забойщика Гавриила Тюленина. Он был самым младшим из 10 детей, поэтому ему доставались вся любовь и забота от уже взрослых старших сестер и братьев. Но он при этом не был избалованным и никогда не забывал о других.

Очень любил Сергей сводного брата Василия, не отставал от него, постоянно задавая всевозможные вопросы и, как вспоминала сестра Феодосия, часто говорил: "Я пойду в армию, и у меня будет или грудь в крестах, или голова в кустах".

Учителя и родные отмечали, что у него была феноменальная память — мальчик мог дословно повторить все, что услышал, так что к моменту поступления в школу он знал программу, которую изучали старшие. Поэтому в первых классах ему было неинтересно, и он со своим живым, резким и иногда неуравновешенным характером все больше был "заводилой ребячьих игр и проделок", за что не раз был выдворен из класса.

При этом, как вспоминают учителя, он был правдив, смел, тут же признавал свою вину и в любую минуту готов был помочь слабому или обиженному. Например, девочек он хоть и часто поддразнивал, но всегда уступал, даже когда те были неправы.

Сережа не был примерным учеником: был слишком независимым, не любил никакого принуждения. Добиться его уважения можно было только уважительным отношением к нему самому, он предпочитал "взрослое" общение, без сюсюканья. Его энергия была нескончаемой, он был изобретательным и ловким и легко увлекал своими идеями окружающих.

Широкие интересы

Мальчик очень любил животных. Его друг Николай Сыщенко вспоминал, что Тюленины были лучшими голубятниками Краснодона, и "заполучить пару молодых породистых выводков голубей из тюленинского арсенала мало кому удавалось, а кому удавалось, тот был счастлив, так ценилось потомство его голубей".

Но в такое высокое качество нужно вложить большой труд: чтобы приучить голубя к дому, нужно тренировать его, унося далеко от дома, днем и ночью, в любое время года. "И вот Сережа пешком носил голубей за много километров, вплоть до Луганска. <…> Голубей было несколько сот и почти каждой паре отдельная клетка, и он их считал, т. е. обладал он отменным трудолюбием".

Сергей Тюленин © Госкаталог/ ГБУК "Калининградский областной историко-художественный музей"

Ближе к старшим классам интерес к учебе у Сережи повысился. Он стал участвовать почти во всех кружках, которые были в школе: драматический, хоровой, струнный. Трудно было назвать сферу деятельности, которая была бы ему неинтересна: футбол, литература, физика, рисование, художественная самодеятельность.

Ближе к 14 годам он стал интересоваться небом, записался в кружок авиамоделистов при Доме пионеров, с увлечением конструировал и дома.

При всем этом он запоем читал — учителям даже приходилось его в этом ограничивать. Его начитанности, осведомленности можно было позавидовать. Знакомые по струнному кружку вспоминали, что "именно из уст Сережи впервые узнали о полете В. Чкалова из Москвы в США — Ванкувер".

Любовь к небу

Об этом увлечении, одном из самых серьезных, стоит сказать отдельно. Вот как вспоминал о нем близкий друг Сергея Николай Кабулов. С Сережей они учились в одной школе имени Ворошилова и играли в одном струнном кружке имени Горького.

"Я и Сережа мечтали быть летчиками и в 1940 году уехали сдавать экзамены в Ворошиловградскую спецшколу ВВС. Нас ехало из Краснодона человек 15−16, но прошли по медицинской комиссии только двое: я и Володя Ходов. Сергей не прошел по годам. Уже позже, когда я приезжал в отпуск, мы с ним уезжали в школу вдвоем, за что и попадало от родителей, так как они (моя мать и мать Сергея) приезжали за ним в Ворошиловград и забирали обратно".

Когда получалось, ребята уходили на аэродром и подолгу наблюдали за полетами. Их узнавали, "считали своими", поэтому летчики часто их подвозили и подкармливали. "Да, мы с удовольствием ели на старте из котелков вместе с курсантами кашу и щи, и как это казалось нам вкусным", — вспоминал Николай Кабулов. Родители сшили мальчикам кители с настоящими "летчицкими" пуговицами, которые те с гордостью носили.

Увлекались друзья футболом и легкой атлетикой. "Мы не слезали с турника в клубе имени Горького и все учились крутить "солнце" — так тогда называли все этот популярный оборот".

Конец детства

10 июня 1941 года Сергей Тюленин сдал экзамены и получил аттестат об окончании восьмилетки. Он очень хотел продолжать учебу, но отец к тому времени, проработав в шахте 30 лет, уже был нетрудоспособен. Поэтому 15-летнему на тот момент юноше предстояло пойти работать. Тогда никто не знал, что всего через 12 дней грянет война.

Как вспоминала сестра Сергея Надежда, с первых дней войны он работал на оборонительных сооружениях. Когда шахтеры ушли на фронт, Серей устроился работать на шахту 1-бис.

20 июля 1942 года в Краснодон вошли немцы. Сергей одним из первых занялся подпольной работой. Его глубоко возмутило то, что изо всех репродукторов понеслась немецкая лживая пропаганда.

Тут ему очень пригодилась его необыкновенная память: он слушал припрятанный и не сданный вопреки распоряжению нацистов приемник и записывал сводки Совинформбюро на листовки, которые распространял со свойственной ему быстротой и энергичностью. В листовках он также призывал бороться с оккупантами, не выполнять их распоряжения и не сотрудничать с ними.

В сентябре 1942-го в город прибыл Виктор Третьякевич, который уже успел окончить курсы разведчиков и имел опыт работы в партизанском отряде. Он, устроившись руководителем струнного оркестра при клубе шахты №1-бис, быстро собрал самых активных и проверенных ребят, многих из которых знал еще по школе, и из разрозненных небольших подпольных организаций была создана одна, название которой, как считается, придумал именно Сергей Тюленин. Организацию, в которую постепенно вошли несколько десятков юных подпольщиков, назвали "Молодая гвардия".

Подпольщики

Сергей встал во главе одной из диверсионных групп — пятерок. В его пятерку вошли Виктор Лукьяченко, Степан Сафонов, Леонид Дадышев и Анатолий Попов.

Члены организации распространяли антифашистские листовки (ребята сначала вручную, а затем типографским способом выпустили и распространили в Краснодоне около 30 антифашистских листовок тиражом более 5 тыс. экземпляров), организовывали засады на представителей оккупационной администрации, проводили диверсии на предприятиях, активно собирали оружие и боеприпасы, готовясь поднять восстание в Краснодоне, чтобы помочь таким образом приближающейся Красной армии.

Сергей Тюленин лично участвовал во многих операциях, в том числе в поджоге здания немецкой трудовой биржи в городе, уничтожение документации которой спасло от насильственного вывоза на работы в Германию около 2 тыс. человек.

Подпольщики, работавшие в шахтах, устраивали диверсии и срывали планы немцев (в итоге тем не доставалось так необходимого им угля). Не удалось им в полной мере поживиться и хлебом: ребята подожгли скирды на полях, а часть зерна заразили жучком, в результате чего немцы опасались пользоваться зерном.

С июля 1942 по январь 1943-го молодогвардейцы провели не менее 39 диверсионных операций и нанесли нацистам серьезный урон. Доведенным до крайней степени возмущения и ненависти полиции, гестапо и жандармерии в январе 1943 года удалось выйти на след "Молодой гвардии".

1 января арестовали Виктора Третьякевича и Евгения Мошкова, через день, при попытке выручить товарищей, арестовали Ивана Земнухова, а с 5 по 11 января немцы схватили большинство молодогвардейцев.

Сергей успел покинуть город вместе с группой подпольщиков. Потом все разделились, решив, что поодиночке будет проще скрыться.

Тюленин перешел линию фронта и добрался до своих. Вскоре, уже став красноармейцем, он принял участие в наступлении на Каменско-Краснодонском направлении. Бои были крайне ожесточенными, немцы вгрызались в каждый метр земли. В одном из сражений Тюленин был сильно ранен и попал в плен. Сумев сбежать, он вернулся к родным. Через пару дней соседка, обнаружив присутствие парня, выдала его полиции.

Мать Сергея, Александра Васильевна, вспоминала момент ареста сына так: "Собираю, а сама плачу. Не выдержал и Сергей — тоже заплакал. <…> Не прошло и часа, как пришли за нами. Взяли меня (62 года), деда (так она называла мужа, Гавриила Тюленина — прим. ТАСС) (66 лет), дочь (25 лет) с мальчиком, которому было немногим больше года".

По свидетельствам других арестованных, Сергей "насмешливо смотрел на них [полицаев]. Бить его начали, он только зубами скрипел".

Полицаи требовали от Тюленина имена и фамилии остальных участников "Молодой гвардии". Но Сергей держался, терпя нечеловеческие издевательства (в результате которых его уже невозможно было узнать). Пытаясь его сломить, враги привели на очередную пытку его мать и избили ее. Затем на глазах женщины начали пытать Сергея — до такой степени, что мать потеряла сознание. Но все было бесполезно: Тюленины молчали.

Ничего не добившись ни от Сергея, ни от других молодогвардейцев, 31 января 1943 года их выстроили в коридоре, погрузили в машину и доставили к шахте №5, после чего сбросили в ее шурф (ствол). 14 февраля Краснодон был освобожден, а многие полицаи, в которых немцы более не были заинтересованы, оказались в руках правосудия.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1943 года за выдающиеся заслуги в организации и руководстве подпольной комсомольской организацией "Молодая гвардия" и за проявление личной отваги и геройства в борьбе с немецкими захватчиками Сергею Тюленину посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Также он награжден орденом Ленина и медалью "Партизану Отечественной войны 1-й степени".

Похоронен парень в братской могиле героев-молодогвардейцев на центральной площади Краснодона. В его честь во многих городах страны названы улицы, теплоходы, установлены памятники. О нем и его товарищах сняты фильмы, написаны песни.

Юлия Острогожская