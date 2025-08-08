Созданы временные переправы

КРАСНОДАР, 8 августа. /ТАСС/. Четыре моста в результате паводков в Краснодарском крае разрушены - три в селе Молдавановка и один в селе Лермонтово Туапсинского района, спасатели установили временные переправы и подготовили объезд по альтернативной трассе, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

"В Молдавановке река смыла два автомобильных моста. На ул. Гарнарской спасатели обустроили временную переправу для транспорта сразу же после ЧП. 8 августа такая же временная грунтовая переправа заработала на ул. Центральной, где водой был разрушен еще и пешеходный мост. В Туапсинском районе еще один автомобильный мост разрушен паводком в селе Лермонтово. Там подготовили альтернативный проезд через федеральную трассу А-147", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для получения краевого финансирования на восстановление всех разрушенных мостов в администрации муниципалитетов готовят документы.

Накануне в Туапсинском районе в результате сильного дождя и поднятия уровня воды в реке всего в зоне подтопления оказались порядка 400 домов. Были развернуты пункты временно размещения. В районе ввели муниципальный режим ЧС. Специалисты устраняют последствия, восстанавливают водоснабжение.