Команды ведущих вузов РФ получили золотые медали в конкурсе по биологии в КНР

НОВОСИБИРСК, 8 августа. /ТАСС/. Команды студентов из Новосибирского, Московского и Пироговского госуниверситетов получили золотые медали на соревнованиях по синтетической биологии в Китае, в которых россияне участвовали впервые. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе НГУ.

"Три команды студентов из РФ получили золотые медали на международных соревнованиях по синтетической биологии в Китае. Их было всего три - МГУ, Пироговский университет, НГУ", - сообщили в пресс-службе.

Команда НГУ одержала победу в треке по синтетической клетке, а студенты из МГУ и РНИМУ им. Н. И. Пирогова - по дизайну белков. Финал международного конкурса SynBio Challenge состоялся в городе Шеньчжене (провинция Гуандун, Китай).

Всего для участия в конкурсе зарегистрировались 1 800 студентов, из которых в финал прошли около 1000 участников из шести стран мира - Китая, России, Японии, Сингапура, Таиланда и Малайзии.