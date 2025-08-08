На Урале проводят проверку после смерти двух жительниц, отравившихся чачей

Проводится детальный анализ действий медицинских работников

ЧЕЛЯБИНСК, 8 августа. /ТАСС/. Минздрав Челябинской области проводит комплексную проверку после смерти двух жительниц региона, которые употребили самодельный алкоголь, купленный ранее на рынке в Сириусе Краснодарского края. Проводится детальный анализ действий медицинских работников, информацию об этом подтвердили ТАСС в пресс-службе Минздрава региона.

"В настоящее время проводится комплексная проверка. В рамках расследования организована токсикологическая экспертиза для установления точных причин и обстоятельств произошедшего", - сказали в пресс-службе.

В министерстве добавили, что была запрошена вся необходимая медицинская документация, включая данные, предоставленные фельдшерами скорой медицинской помощи, оказывавшими помощь. Проводится детальный анализ действий медицинских работников в соответствии с установленными протоколами.

По данным местных СМИ, жительница Челябинской области купила алкоголь на рынке в Сириусе, вернувшись с отдыха в Челябинскую область, угостила им подругу. В итоге обе умерли.

Ранее ТАСС сообщал, что, по уточненным предварительным данным следствия, как минимум 10 человек погибли от отравления купленным на рынке в Сириусе алкоголем, который был изготовлен кустарным способом.