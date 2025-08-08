В Подмосковье с начала года заработали почти 50 новых рентген-аппаратов

Новые аппараты поступили в Рузскую, Коломенскую, Люберецкую, Орехово-Зуевскую, Сергиево-Посадскую и другие больницы

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Около 50 новых цифровых рентген-аппаратов поступили в региональные больницы Московской области с начала 2025 года. Медтехника заработала в Рузе, Сергиевом Посаде, Щелкове и других округах, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

"С начала этого года оснастили наши медучреждения 49 новыми цифровыми рентген-аппаратами. Современная медтехника необходима специалистам для более точной постановки диагноза. Сегодня запустили новый рентген-аппарат в поликлинике Щелковской больницы. На его закупку был направлен почти 21 млн рублей", - привели в тексте слова зампреда правительства, министра здравоохранения региона Максима Забелина.

В пресс-службе добавили, что также с начала 2025 года новые аппараты поступили в Рузскую, Коломенскую, Люберецкую, Орехово-Зуевскую, Сергиево-Посадскую и другие больницы.

В министерстве подчеркнули, что оборудование закуплено благодаря нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь" и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.