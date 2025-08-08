Также участники отдадут дань погибшим героям на Посту №1 на территории Комсомольской поляны, примут участие в "Бессмертном полку" и других акциях памяти

ПЯТИГОРСК, 8 августа. /ТАСС/. Участники всероссийского молодежного форума "Машук" проведут благоустройство братской могилы жертв фашистского террора, которая расположена на склоне одноименной горы в Пятигорске. Также они посетят военные мемориалы и примут участие в памятных мероприятиях, сообщили ТАСС в пресс-службе форума.

"Внеучебная программа форума будет пронизана мероприятиями и акциями в рамках Года защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Так, участники "Машука" организуют уход за братской могилой жертвам фашистского террора на горе Машук, отдадут дань погибшим героям на Посту №1 на территории Комсомольской поляны, примут участие в "Бессмертном полку" и других акциях памяти, а также посетят многие военные мемориалы города Пятигорска", - говорится в сообщении.

XVI Всероссийский молодежный форум "Машук" начнет работу на Ставрополье 9 августа. Первой стартует смена "Призвание", которая включает себя направлений. Это будут направления для педагогов, представителей вузов, сотрудников дошкольных образовательных учреждений, педагогов дополнительного образования, специалистов по межнациональным отношениям, социальных педагогов и представителей кадровой программы "Уполномоченные на результат".

Одна из ключевых тем форума - Год Защитника Отечества и 80-летие Победы в Великой Отечественной Войне. "Форум станет площадкой для глубокого осмысления исторической памяти, преемственности поколений и формирования ценностных ориентиров, основанных на героическом наследии защитников Родины. Участники обсудят современные форматы патриотического воспитания и роль молодежи в сохранении исторической правды", - прокомментировали в пресс-службе.

Программа форума включает в себя лекции, открытые уроки, публичные дискуссии. Молодежь представит инициативы на грантовом конкурсе Росмолодежи. Также для участников пройдут командные спортивные игры, экскурсии по городам Кавказских Минеральных Вод, творческие мастер-классы, "Шоу талантов" и другие мероприятия.

Всероссийский молодежный форум "Машук" пройдет с 9 по 23 августа и объединит более 2 тыс. молодых профессионалов сфер педагогики и воспитания, а также молодых людей, нацеленных работать в правозащитных институтах России, юных наставников всероссийского проекта "Первые первым" в возрасте от 14 до 35 лет из всех регионов РФ. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.