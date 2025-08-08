Победителями и лауреатами выставки стали такие изобретения российских ребят как робот-тренер по настольному теннису, пластик на основе водорослей

ТОКИО, 8 августа. /ТАСС/. Российские школьники получили 12 различных наград на Международной выставке юных изобретателей IEYI, которая прошла в японском городе Осака. Об этом корреспонденту ТАСС рассказали в российской команде.

В основных номинациях ребята из РФ получили восемь наград, включая три золотых, две серебряных и три бронзовые медали. Еще двое ребят в общей сложности получили четыре спецприза от Японии и Китая за свои разработки.

Победителями и лауреатами выставки стали такие изобретения российских ребят как робот-тренер по настольному теннису, пластик на основе водорослей, автоматическая система контроля и поддержания климатических параметров концентрации углекислого газа в помещении, роботизированное устройство для создания индивидуальных наборов кофе.

Как ранее рассказал корреспонденту ТАСС член международного жюри выставки Юрий Кузнецов, в будущем году IEYI пройдет на Сахалине. Точная дата проведения выставки пока не определена, но по сложившейся традиции она пройдет в конце августа - начале сентября.

В Осаку из России приехали ребята в возрасте от 14 до 18 лет и один школьник моложе 14 лет. Все они посещают Японию впервые. "Все очень впечатлены, всем очень нравится здесь", - рассказал член международного жюри выставки, подчеркнув, что для ребят была организована культурная программа - поездки в города Киото и Нара. Участие в выставке также подразумевает возможность свободного общения со сверстниками из других стран. "Наши ребята всегда уезжают IEYI с большим количеством новых друзей", - добавил Кузнецов.

Международная выставка юных изобретателей IEYI проводится с 2004 года, первая прошла в Токио.